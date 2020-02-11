Поліція розслідує дві версії стрілянини у Мукачеві

Слідство відпрацьовує дві версії подій у справі щодо стрілянини в Мукачеві: на ґрунті конфлікту між особами, які займаються протиправною діяльністю в Закарпатській області, та вчинення злочину у зв'язку із замовленням убивства.

Про це заявив начальник ГУНП в Закарпатській області Олександр Канцідайло, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні по події у місті Мукачеві 7 лютого опитано понад 100 свідків. Виявлено, що поблизу місця стрілянини знаходиться спортзал, куди потерпілі їхали на тренування. Вилучено зброю, автомобілі, на яких пересувалися учасники стрілянини, також вилучені та поміщені на штрафмайданчик. Наразі слідство відпрацьовує дві версії події. За першою - стрілянина сталася на ґрунті конфлікту між особами, які займаються протиправною діяльністю в Закарпатській області, за другою - це вчинення злочину у зв'язку із замовленням убивства", - сказав Канцідайло.

Також він акцентував, що стосовно Мукачівського відділу поліції призначено чотири службові розслідування. Усе керівництво відділу відсторонено, один із керівників вирішив вийти на пенсію. У відділення призначені в.о. з інших регіонів, сказав Канцідайло.

Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, двоє людей були поранені. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та за фактом незаконного поводження зі зброєю.

За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у Мукачеві посилено заходи безпеки.

На позачерговій сесії Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів.

У Мукачівській міськраді акцентували, що головна причина регулярних "розборок" у місті — професійна слабкість і вкрай низька активність міської поліції. Також міські депутати вимагали зміни керівництва міського управління поліції, посилення його особового складу фахівцями з інших регіонів країни.

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8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію, у результаті якої були затримані сім осіб зі злочинного угруповання. Як повідомляли місцеві ЗМІ, ймовірно, що вони пов'язані зі стріляниною у Мукачеві.