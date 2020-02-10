Суд взяв під варту ще одного затриманого у зв'язку зі стріляниною у Мукачеві

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід ще одному із семи затриманих у зв'язку із стріляниною у Мукачеві.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Як зазначається, Ужгородський міськрайонний суд погодив клопотання слідчого та обрав ще одному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.

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Як повідомлялося, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, двоє людей були поранені. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та за фактом незаконного поводження зі зброєю Кримінального кодексу України.

За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Мукачеві посилено заходи безпеки.

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На позачерговій сесії Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів.

У Мукачівській міськраді акцентували, що головна причина регулярних “розборок” в місті — професійна слабкість і вкрай низька активність міської поліції. Також міські депутати вимагали зміни керівництва міського управління поліції, посилення його особового складу фахівцями з інших регіонів країни.

8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію, у результаті якої були затримані сім осіб зі злочинного угруповання. Як повідомляло раніше місцеве ЗМІ, ймовірно, що вони пов'язані зі стріляниною у Мукачеві.

Сьогодні, 10 лютого, одному із затриманих суд присудив тримання під вартою 60 діб із можливістю внесення застави розміром 315 тисяч гривень.