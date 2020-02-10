У Мукачеві в посиленому режимі патрулюють нацгвардійці

До патрулювання на території Мукачева та Мукачівського району залучені бійці Нацгвардії, правоохоронці Мукачева та апарату ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Facebook.

“За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова мобільний резерв Національної гвардії України продовжує патрулювати у місті Мукачево та на прилеглих територіях. Нацгвардійці підсилили поліцейські патрулі, аби забезпечити безпеку громадян та дотримання правопорядку” - йдеться в повідомленні.

До патрулювання на Закарпатті, а саме на території Мукачева та Мукачівського району, залучені бійці Національної гвардії України, правоохоронці Мукачева та апарату Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Вони несуть службу в посиленому режимі, адже проводяться комплексні оперативно-профілактичні заходи. Під час патрулювання правоохоронці перевіряють осіб, транспортні засоби, власників зброї, раніше судимих осіб або тих, хто перебуває під адміністративним наглядом.

У цьому зв’язку поліцейські просять жителів, гостей міста та району з розумінням ставитися до превентивних заходів.

Як повідомлялося, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, двоє людей були поранені. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та за фактом незаконного поводження зі зброєю Кримінального кодексу України.

За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Мукачеві посилено заходи безпеки.

На позачерговій сесії Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів.

У Мукачівській міськраді акцентували, що головна причина регулярних “розборок” в місті — професійна слабкість і вкрай низька активність міської поліції. Також міські депутати вимагали зміни керівництва міського управління поліції, посилення його особового складу фахівцями з інших регіонів країни.

8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію, у результаті якої були затримані сім осіб зі злочинного угруповання. Як повідомляло раніше місцеве ЗМІ, ймовірно, що вони пов'язані зі стріляниною у Мукачеві.