Поранені учасники стрілянини в Мукачеві відмовилися давати пояснення

У кримінальному провадженні за фактом стрілянини в закарпатському місті Мукачеві заарештовано три автомобілі. Поранених учасників сутички поліція допитувала у медзакладах, але вони відмовилися давати пояснення.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

“За фактом стрілянини в місті Мукачеві 7 лютого відкрито кримінальне провадження — це ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб ) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Зараз у цьому провадженні заарештовані три автомобілі, причетні особи до даної події встановлюються”, - повідомила вона.

Зі слів Дан, двоє поранених в ході перестрілки учасників були допитані працівниками поліції у медзакладах, але ці люди офіційно відмовилися від надання пояснень з приводу події в Мукачеві 7 лютого.

За словами речниці ГУНП в Закарпатській області, щодо даного факту проводяться слідчі дії.

"В області триває спецоперація, правоохоронцями максимально залучені всі сили, аби встановити обставини та причетних осіб", - сказала вона.

Як повідомлялося, 7 лютого в Мукачеві Закарпатської області сталася стрілянина, двоє учасників були поранені. За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Мукачеві посилено заходи безпеки — місто цілодобово патрулюють нацгвардійці та працівники місцевого та обласних відділів поліції.

З приводу криміногенної ситуації в області завтра, 11 лютого, скликають позачергову сесію Закарпатської обласної ради.