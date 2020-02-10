Для затриманого з банди, що хотіла “контролювати” Закарпаття, проситимуть арешту

На Закарпатті слідчі формують доказову базу, щоб звернутися до суду щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою затриманого під час спецоперації в Нижніх Воротах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Ужгороді.

“По спецоперації в суботу, 8 лютого, ситуація наразі така: із затриманих у Нижніх Воротах семи осіб шестеро наразі перебувають на волі. Один чоловік затриманий за ст. 208 ККУ — він знаходиться в Ужгородському ІТТ. Наразі працівники правоохоронних органів формують доказову базу, щоб звернутися до суду та просити йому тримання від вартою у СІЗО,” - поінформувала речниця ГУНП.

Зі слів Дан, решта осіб були допитані та відпущені, це жителі Львівської області та місцеві, закарпатці.

Як повідомлялося, в смт Нижні Ворота на Закарпатті 8 лютого поліція провела спецоперацію, в результаті якої були затримані сім осіб зі злочинного угруповання. Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили озброєний опір та намагалися втекти з місця події. За інформацією поліції, учасники даного злочинного угруповання планували встановити контроль над регіоном.