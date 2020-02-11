Пасажиропотік аеропорту "Київ" у січні зменшився на понад 20%

Пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського у січні 2020 року зменшився порівняно з січнем 2019 року на 20,4%.

Про це повідомляє аеропорт "Київ" у Facebook.

"За січень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 178,8 тис. пасажирів, що на 20,4% менше, ніж у січні 2019. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 176,9 тис., на внутрішніх рейсах – 1,9 тис. пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість рейсів у січні 2020 року становила 1838 на приліт і виліт, що на 19,5% менше аналогічного періоду 2019 року, з них міжнародних рейсів - 1 629, внутрішніх - 209.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в січні 2020 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина), Меммінген (Німеччина), Франкфурт-на-Майні (Німеччина), Будапешт (Угорщина); а внутрішні - Запоріжжя.

Як повідомлялося, аеропорт "Київ" у 2019 році обслужив 2,6 млн пасажирів, що на 6,9% менше ніж у 2018 році.