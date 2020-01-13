Пасажиропотік аеропортів України торік зріс на 18,5%

Пасажиропотік аеропортів України у 2019 році становив 24,336 млн осіб, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляється на сайті Державної авіаційної служби України.

"За 2019 рік обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з попереднім 2018 роком на 9,5% та склали 13722,3 тис. чол., у т.ч. міжнародні – на 9,7% та склали 12560,4 тис. чол. Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 18,5% та становили 24336,6 тис. чол., у т.ч. у міжнародному сполученні – на 19,8% та становили 21995,6 тис. чол.", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що українськими авіакомпаніями у 2019 році виконано 102,6 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з 2018 роком – на 2,4%), у тому числі міжнародних – 86,2 тисяч (зростання – на 2,6%).

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Як повідомлялося, пасажиропотоки через аеропорти України у 2018 році збільшились порівняно з 2017 роком на 24,5% та становили 20545,5 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні – на 25,8% та становили 18356,7 тис. осіб.