Встановлені перші балки для Подільсько-Воскресенського мосту - Кличко

Будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

Також він оприлюднив відео про те, як встановлювали першу балку.

"Добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу – одне з головних завдань на цей рік для міської влади. Роботи на об’єкті тривають за графіком. Сьогодні будівельники встановили перші балки для майбутньої частини мостового переходу над Русанівським озером. Кожна з цих балок важить майже 70 тонн. Підіймають їх за допомогою надпотужних кранів, а контролюють процес фахівці з Нідерландів", – зазначив мер.

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Він також додав, що тривають роботи зі встановлення опор у бік Троєщини.

"Наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом. І приступимо до наступного етапу – будівництва метро на Троєщину", – запевнив Кличко.

Нагадаємо: автомобільне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра по Подільсько-Воскресенському мосту планують запустити наприкінці 2020 року; наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину.