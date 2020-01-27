Новий Генплан Києва: які промзони і промрайони забудують та озеленять

У проєкті нового Генерального плану міста Києва закладено зменшення площі промислових і комунально-складських територій шляхом підвищення ефективності використання земельних ділянок та виробничих фондів.

Про це поінформували у КО «Інститут Генерального плану міста Києва», повідомляє Офіційний портал Києва.

«Такий розвиток виробничих територій Києва цілком відповідає параметрам, притаманним для сучасних європейських міст. Також передбачена реорганізація занедбаних промислових зон під із новітніми технологіями, розвиток системи громадських центрів та публічних просторів», - сказав начальник комунальної організації Сергій Броневицький.

За його словами, перетворення промислових територій неподалік центру на багатофункціональні райони – це можливість для міста скоротити так звані маятникові міграції у робочі дні, адже окрім нового житла, тут з’являться заклади торгівлі, офісні площі невеликих компаній, нові сквери, пішохідні алеї.

Він зазначив, що за новим Генпланом Києва, намічено перепрофілювання майже 1,7 тис. гектарів територій для громадської багатофункціональної, житлової багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури у промрайонах: «Подільсько-Куренівський», «Дніпровський», «Микільська Борщагівка», «Нивки», «Відрадний», «Теличка», «Воскресенський», «Дарницький», у промзонах «Корчувате» та «Пирогово».

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«Усе це в перспективі поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах та покращать екологічну ситуацію в місті. Багатофункціональність – це запорука сталого розвитку, коли скорочення однієї з функцій району не означає його загальний занепад», - додав Броневицький.