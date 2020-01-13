Владу Києва просять не зносити “блошиний” ринок на Куренівці

На сайті мерії Києва зареєстрували петицію з ініціативою провести реконструкцію Куренівського ринку і не зносити його.

Відповідне звернення зареєстроване на сайті міськради.

"У зв'язку зі жвавим обговоренням щодо знесення куренівського (блошиного) ринку в столиці пропоную, киянам та міський владі піти на компроміс і вирішити питання ринку та территорії навколо нього повномасштабною реконструкціею", - йдеться у петиції.

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Зокрема, автор пропонує внести у новий Генплан Києва поправку з реконструкції Куренівського ринку і провести громадські слухання і голосування на сайті Київради. Також пропонується знести на ринку все МАФи і торгові точки, реконструювати підземні комунікації, облаштувати територію, встановити лавки та урни, а сам ринок звільнити від спекулянтів і перекупників.

Нагадаємо, щоб петиція була розглянута Київрадою, вона має набрати 10 000 голосів за 90 днів.