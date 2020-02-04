Про будівництво метро на Виноградар запустили спеціальний сайт

ПАТ "Київметробуд" запустив сайт з детальною інформацією про будівництво метро на Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

На сайті розміщена інформація про етапи будівництва двох гілок метрополітену. На першому етапі буде побудовано дві станції: “Мостицька” та “Проспект Правди”. Довжина нової ділянки лінії становить 3,7 км.

Роботи з будівництва тунелів виконуються як відкритим, так і закритим способом. Обидві станції заплановані мілкого закладення.

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Дільниця зеленої лінії з’єднає житловий масив Виноградар з Сирцем, зробить пересування містом більш зручним та комфортним, а жителі Виноградаря зможуть дістатися інших станцій метрополітену та багатьох частин міста набагато швидше ніж зараз.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запевнив, що роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену тривають за графіком і жодних збоїв у будівництві немає.

Мер пообіцяв, що наприкінці 2021 року дві станції метро на Виноградар будуть відкриті.

Як повідомлялось, будівництво метро на Виноградар планують завершити до 2021 року. Це передбачено договором, який уклали Київський метрополітен та переможець тендеру на Prozorro ПАТ “Київметробуд” щодо продовження Сирецько-Печерської гілки.

Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - “Мостицька” та “Проспект Правди” - і відгалуження у бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.

Фото: Київський метрополітен