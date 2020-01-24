Метро на Виноградар відкриють вчасно - Кличко

Метро на Виноградар відкриють вчасно - Кличко

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену тривають за графіком і жодних збоїв у будівництві немає.

Про це він заявив під час інспекції будівництва метро на Виноградар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз знаходимось на станції "Мостицька" на глибині 20 метрів. Останнім часом багато спекуляцій у засобах масової інформації, які не відповідають дійсності, що йде зрив роботи, що станції не відкриються в поставлені строки. Із представником "Київметробуду" провели нараду, де він впевнено сказав, що всі зобов'язання, які взяло на себе місто, ми виконуємо, і також контролюємо хід робіт", - сказав Кличко.

Мер пообіцяв, що наприкінці 2021 року дві станції метро на Виноградар будуть відкриті.

"Роботи йдуть інтенсивно, без збоїв строків. Місто повністю контролює хід робіт, і ми бачимо вже на власні очі зміни, які відбуваються за короткий проміжок часу. Зараз триває збірка щита, і через декілька місяців вже буде проводитися робота під землею, і далі будуть проводитися роботи наземні", - сказав Кличко.

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Як повідомлялось, будівництво метро на Виноградар планують завершити до 2021 року. Це передбачено договором, який уклали Київський метрополітен та переможець тендеру на Prozorro ПАТ “Київметробуд” щодо продовження Сирецько-Печерської гілки.

Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - “Мостицька” та “Проспект Правди” - і відгалуження у бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.

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