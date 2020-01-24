Кличко прокоментував інформацію про розкрадання у Київметробуді

Внутрішні конфлікти на ПАТ “Київметробуд” жодним чином не повинні вплинути на хід і терміни будівництва метро на Виноградар.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко час інспекції будівництва метро на Виноградар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я переконаний, що міністр юстиції має більше інформації... "Київметробуд" не є компанією, якою володіє місто, - це приватна компанія, і внутрішні конфлікти в приватних компаніях не є зоною відповідальності мерії. Наше завдання - щоб кожна компанія, яка взяла на себе зобов'язання перед містом, повністю їх виконала. І жодна копійка щоб не була вкрадена", - сказав Кличко.

За його словами, те, що стосується внутрішніх конфліктів на підприємстві, жодним чином не повинно вплинути на хід робіт з будівництва метро.

"Тому ми постійно контролюємо зі сторони міста, щоб всі зобов'язання, яке взяло "Київметробуд" перед громадою міста, були виконані", - заявив Кличко.

Він також прокоментував інформацію щодо розкрадань коштів на підприємстві "Київметробуд".

"Ще раз запевняю, що кожна копійка, яку ми виділяємо, контролюється зі сторони КМДА. Більше того, ми звернулися до контролюючих органів для того, щоб використання коштів громади було ефективним", - сказав Кличко.

Він зазначив, що будівництво двох станцій метрополітену коштуватиме майже 6 млрд гривень з бюджету міста. "На сьогодні виділено 4 млрд грн на закупівлю обладнання, на підготовчі роботи і виконання робіт. Повністю контролюємо кожну копійку, яка зараз використовується”, - наголосив мер столиці.

Як повідомлялося, 22 січня "Київметробуд" заявив про чергову спробу захоплення підприємства.

«Вже вдруге, 21 січня 2020 року, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань всупереч чинній ухвалі Господарського суду Київської області по справі № 911/3136/19 від 19.12.2019 року було внесено запис про незаконну зміну генерального директора ПАТ «Київметробуд». Попередня спроба зміни генерального директора, яка відбулась 27 грудня 2019 р., вже була скасована наказом міністра юстиції №4296/5 від 28.12.2019, але приватний нотаріус Змисловська, всупереч чіткій забороні змінювати директора товариства, що встановлена ухвалою суду, зареєструвала чергового незаконно обраного директора товариства», - стверджують у «Київметробуді». У компанії впевнені, що ці дії є проявом тривалої спроби рейдерського захоплення товариства ексголовою «Укрбуду» Максимом Микитасем, прямого та незаконного втручання у господарську діяльність ПАТ «Київметробуд» з метою заволодіння та розтрати наявних у товариства активів та коштів.

Тим часом Печерський райсуд Києва 16 січня заарештував кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів. За даними Офісу генпрокурора, це зроблено з метою запобігання їх розкраданню під час будівництва метро на житловий масив Виноградар.

Будівництво метро на Виноградар планують завершити до 2021 року. Це передбачено договором, який уклали Київський метрополітен та переможець тендеру на Prozorro ПАТ “Київметробуд” щодо продовження Сирецько-Печерської гілки.

Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - “Мостицька” та “Проспект Правди” - і відгалуження у бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.

Фото: kiev.klichko.org