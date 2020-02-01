У лютому кияни зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі

Кияни у лютому зможуть безкоштовно пройти обстеження пересувному флюорографі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - йдеться у повідомленні.

У департаменті зазначили, що у разі виявлення патології під час обстеження медики направляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

З графіком роботи пересувного флюорографа та адресами його розміщення можна ознайомитися за посиланням.