Медики пікетували Чернігівську ОДА, де засідав комітет Ради

Кілька сотень працівників Чернігівського обласного медичного центру соціально значущих та небезпечних хвороб, його відділення в Ніжині та дитячого протитуберкульозного санаторію "Зелений гай" пікетували сьогодні облдержадміністрацію з вимогами не допустити знищення фтизіатричної служби в регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в ОДА проходило виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"Наші вимоги - залишити протитуберкульозну службу України на фінансуванні за рахунок державного бюджету; не допустити різкого загострення епідемічної ситуації з туберкульозом; узгодити між собою такі нормативні акти, як державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню України та закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення; включити до програми медичних гарантій 2020 року санаторне лікування дітей з туберкульозом та з груп ризику цього захворювання", - виголосив голова профспілки медичного центру Дмитро Курилов.

За його словами, озвучені вимоги викладені у зверненні, яке буде підписане медиками й передане учасникам виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, яке проходить в ОДА.

Як поінформував на цьому засіданні комітету директор обласного центру соціально значущих та небезпечних хвороб Микола Дейкун, реалізація другого етапу медичної реформи вимагає звільнення близько 800 працівників протитуберкульозних закладів області, що означає фактичну ліквідацію фтизіатричної служби в регіоні.

Це, на його думку, неправильно в умовах епідемій туберкульозу, ВІЛ-інфекції та поєднаної інфекції, які мають місце в Україні.

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Дейкун вніс до комітету свої пропозиції з фінансування таких закладів, але поки що вони не знайшли підтримки у присутніх народних депутатів.

Фото Наталії Потапчук