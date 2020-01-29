На Вінниччині протестувальники перекрили міжнародну трасу

На Вінниччині у середу поблизу с. Писарівка жителі кількох сіл Вінницького району перекрили міжнародну трасу М-12 через незгоду із необхідністю приєднувати свої громади до ОТГ, як передбачено новим адмінподілом області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник.

«Сьогодні о 12.05 поблизу с. Писарівка Вінницького району розпочалося мирне зібрання жителів кількох населених пунктів. Ці люди не погоджуються з приєднанням своїх громад до тих ОТГ, які передбачені проєктом нового адміністративного поділу області. На знак протесту близько 80 осіб безперервно рухаються пішохідним переходом, частково перекривши рух транспорту», - повідомила Олійник.

За її словами, учасники акції пропускають рейсові автобуси і спецтранспорт, частково – інші транспортні засоби, які прямують в обидва боки.

На місці полії працюють правоохоронці, які забезпечують охорону публічної безпеки.

Згідно із заявою про проведення мирного зібрання, яку має у своєму розпорядженні Укрінформ, його організатори вказали терміни проведення цілодобової акції з 28 січня по 3 лютого. Метою запланованих заходів є «висловлення позиції людей щодо неприпустимості порушення Конституції України ст. 132, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», недопущення примусового приєднання Сокиринецької ОТГ до Лука-Мелешківської ОТГ та за долучення до Сокиринецької ОТГ сіл Писарівка і Щітки (Вінницького району – ред.)».

Фото: vlasno.info