На Вінниччині протестувальники перекрили міжнародну трасу
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник.
«Сьогодні о 12.05 поблизу с. Писарівка Вінницького району розпочалося мирне зібрання жителів кількох населених пунктів. Ці люди не погоджуються з приєднанням своїх громад до тих ОТГ, які передбачені проєктом нового адміністративного поділу області. На знак протесту близько 80 осіб безперервно рухаються пішохідним переходом, частково перекривши рух транспорту», - повідомила Олійник.
За її словами, учасники акції пропускають рейсові автобуси і спецтранспорт, частково – інші транспортні засоби, які прямують в обидва боки.
На місці полії працюють правоохоронці, які забезпечують охорону публічної безпеки.
Згідно із заявою про проведення мирного зібрання, яку має у своєму розпорядженні Укрінформ, його організатори вказали терміни проведення цілодобової акції з 28 січня по 3 лютого. Метою запланованих заходів є «висловлення позиції людей щодо неприпустимості порушення Конституції України ст. 132, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», недопущення примусового приєднання Сокиринецької ОТГ до Лука-Мелешківської ОТГ та за долучення до Сокиринецької ОТГ сіл Писарівка і Щітки (Вінницького району – ред.)».
Фото: vlasno.info