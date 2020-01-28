Киян просять не гуляти Лисою горою — знайшли боєприпаси Другої світової

Киян просять тимчасово не гуляти по Лисій горі на вулиці Саперно-Слобідській через загрозу розриву боєприпасів часів Другої світової, які у великій кількості знайшли тут протягом останніх днів.

Про це повідомили у музеї "Київська фортеця".

"Дорогі кияни та гості столиці! Вкотре звертаємося до Вас з наполегливим проханням утриматися від прогулянок по Лисій горі (вул. Саперно-Слобідська). Ці прогулянки надто небезпечні!", - наголошується у повідомленні.

Від проведення екскурсій Лисою горою попросили утриматися й гідів.

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У музеї також зауважили, що від початку робіт зі знешкодження боєприпасів у травні 2018 року спеціалісти обстежили наразі лише 30 га зі 131, пояснивши це глибиною розташування вибухівки, складністю рельєфу та засміченістю території колючим дротом.

Фото: музей "Київська фортеця"