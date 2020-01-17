В Україні створили пошуковий портал з документами про загиблих під час Другої світової

В Україні створили пошуковий портал, який акумулює відомості про радянських військовослужбовців з України, які загинули і зникли безвісти, а також поховані на її території.

Про це повідомив генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Іван Ковальчук під час презентації нового пошукового порталу.

“У нас є реставраційний центр, дуже відповідальний та дуже серйозний. Одні із кращих фахівців по паперових носіях знаходяться в стінах нашого музею. Ми зробили підрозділ по цій роботі, ми закупили обладання… На сьогоднішній день більше 12 тисяч звернень відпрацьовано колективом. Більше 7 тисяч копій похоронок надано тим, хто до нас звертався. На сьогоднішній день більше тисячі знайдено, долі людей, про яких навіть ніхто не знав, де вони поховані, і взагалі, де вони брали участь у тій війні…”, - розповів Ковальчук.

Він зазначив, що цей портал є прикладом упорядкування “похоронок” та облікових документів, розпорошених по військкоматах на пострадянських теренах, а також єдиний такого обсягу пошуковий портал, створений самостійно музеєм.

Він нагадав, що 2020-го виповнюється 75 років із закінчення Другої світової війни, і цього року (за радянськими нормативами) має завершитися термін зберігання у військкоматах документів на загиблих. “Ми продовжуємо працювати, ми виконуємо дуже серйозну роботу. Наша робота потрібна людям”, - додав Ковальчук.

Наразі електронний ресурс містить 258 011 записів і 311 572 документи щодо Київської та Житомирської областей. Упродовж 2020 р. обіцяють викласти ще 110 тис. записів і 120 тис. документів. У перспективі – залучення до співпраці інших державних установ та створення на єдиній платформі всеукраїнського пошукового порталу загиблих військовослужбовців різних військових формувань періоду Другої світової війни.

Під час презентації було представлено оригінальні документи з обліку загиблих.

Пошуковий портал зробили загальнодоступним, створивши електронну базу даних.

Відвідувачі зможуть установити долі зниклих безвісти родичів, знайти документи, пов’язані із загибеллю військовослужбовців. Також передбачається, що портал стане в пригоді дослідникам військової історії.