Польща готується до відзначення 75-річчя визволення концтабору в Освенцимі

До Польщі на 75-річчя визволення колишнього гітлерівського концтабору в Освенцимі 27 cічня приїдуть делегації понад 30-ти країн, а також понад 200 колишніх в’язнів цього табору смерті.

Про це повідомляє музей концтабору Аушвіц-Біркенау .

“Понад 200 тих, хто вижив в Освенцимі, приїде 27 січня 2020 року до цього місця пам’яті, щоб відзначити 75-річчя визволення німецького нацистського концтабору і місця смерті. Їх історії біля воріт смерті колишнього концтабору Біркенау слухатиме весь світ”, - повідомляється на офіційній сторінці музею-концтабору.

Як зазначається, до музею 27 січня приїдуть делегації понад 30-ти країн. Зокрема, в Освенцим прибудуть президенти Ізраїлю, Німеччини, Австрії, королі Іспанії, Нідерландів тощо.

В офіційних заходах в Освенцимі візьме участь і делегація України на високому рівні.

Як інформується, 120 із 200 колишніх в’язнів концтабору приїдуть із США, Канади, Ізраїлю, Австралії тощо.

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Офіційна подія відбудеться під патронатом президента Польщі Анджея Дуди.

Як інформувало агентство, 23 січня в Єрусалимі інститут “Яд Вашем” проведе інший офіційний захід з нагоди 75-річчя визволення Освенцима. На ньому, зокрема, має виступити президент Росії Володимир Путін. Президент Польщі Анджей Дуда відмовився брати участь у цьому заході, оскільки організатори не передбачили виступу під час нього польського лідера, хоча Варшава наполягала на цьому.

На офіційних заходах в Освенцимі Росію представлятиме посол РФ в Польщі.