Польща готується до відзначення 75-річчя визволення концтабору в Освенцимі
Про це повідомляє музей концтабору Аушвіц-Біркенау.
“Понад 200 тих, хто вижив в Освенцимі, приїде 27 січня 2020 року до цього місця пам’яті, щоб відзначити 75-річчя визволення німецького нацистського концтабору і місця смерті. Їх історії біля воріт смерті колишнього концтабору Біркенау слухатиме весь світ”, - повідомляється на офіційній сторінці музею-концтабору.
Як зазначається, до музею 27 січня приїдуть делегації понад 30-ти країн. Зокрема, в Освенцим прибудуть президенти Ізраїлю, Німеччини, Австрії, королі Іспанії, Нідерландів тощо.
В офіційних заходах в Освенцимі візьме участь і делегація України на високому рівні.
Як інформується, 120 із 200 колишніх в’язнів концтабору приїдуть із США, Канади, Ізраїлю, Австралії тощо.
Офіційна подія відбудеться під патронатом президента Польщі Анджея Дуди.
Як інформувало агентство, 23 січня в Єрусалимі інститут “Яд Вашем” проведе інший офіційний захід з нагоди 75-річчя визволення Освенцима. На ньому, зокрема, має виступити президент Росії Володимир Путін. Президент Польщі Анджей Дуда відмовився брати участь у цьому заході, оскільки організатори не передбачили виступу під час нього польського лідера, хоча Варшава наполягала на цьому.
На офіційних заходах в Освенцимі Росію представлятиме посол РФ в Польщі.