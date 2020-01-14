Дуда не полемізуватиме з Путіним про історію в Освенцимі

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого виступу з нагоди 75-річчя визволення концтабору Освенцим не полемізуватиме з президентом Росії Володимиром Путіним щодо питань Другої світової війни.

Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

"В Освенцимі президент виголосить промову, яка стосується пам’яті і поваги до тих, хто визволяв Аушвіц-Біркенау і, насамперед, жертв цієї злочинної системи, яку на польських землях організував третій рейх. У зв’язку з цим, це не буде виступ, в якому буде полеміка з президентом Путіним, а виступ пам’яті і поваги", - зазначив Щерський.

Тема історичного минулого, як підкреслив міністр, не повинна використовуватися для політичної боротьби, як це робить Путін.

"Не думаю, що ми відповідатимемо на російські провокації, щоб це якимось чином зачіпало пам'ять тих, про кого ми говоримо",- констатував Щерський.

Як інформувалося, Дуда не поїде до Єрусалима 23 січня на 75-у річницю визволення концтабору в Освенцимі у зв’язку з відсутністю можливості виступу під час цього заходу поряд із лідерами Німеччини, Франції та Росії. Крім того, у Варшаві заявляли, що таким чином президент Польщі не матиме в Ізраїлі можливості відповісти на чергові звинувачення на адресу Польщі з боку президента Росії.

Як відомо, наприкінці грудня Путін під час публічних заходів декілька разів заявив, що Польща сама була агресором перед Другою світовою війною, СРСР не окуповував Польщу, а серед її чиновників були відверті антисеміти. Варшава викликала на розмову посла РФ у Польщі Андрєєва, а глава польського уряду Матеуш Моравецький виступив із заявою, в якій засудив останні заяви Путіна.