Кличко показав, як ремонтують міст над швидкісним трамваєм
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.
"Цей міст через лінію швидкісного трамвая перебував уже в аварійному стані. Тому ми закрили його на капітальний ремонт. На об’єкті вже змонтували металеву прогонову будову, металоконструкції та покрівлю пішохідної галереї. Завершують роботи з монтажу металоконструкцій сходових прибудов та ліфтових башт, а також - з облицювання фасадів", - повідомив Кличко.Капітальний ремонт пішохідного мосту біля кінотеатру «Лейпциг» / Фото: kiev.klichko.org
За словами Кличка, фахівці мають ще облаштувати сходи, нову зливову каналізацію, встановити зовнішнє освітлення, контактну мережу трамвая, встановити ліфти для маломобільних груп населення та озеленити прилеглу територію.
Роботи з повного оновлення пішохідного мосту завершать до кінця травня.