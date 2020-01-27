Вибухівку на залізничному вокзалі у Києві не знайшли

Інформація про замінування центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"О 17:40 спеціальні служби закінчили перевіряти об’єкт. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що центральний залізничний вокзал у м. Києві працює в штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні усіх пасажирів та працівників евакуювали з Центрального залізничного вокзалу в Києві у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.