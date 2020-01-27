“Мінер” столичного метро отримав підозру

Киянину, який 25 січня повідомив про нібито замінування станції метро “Хрещатик”, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру чоловіку у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху”, - йдеться у повідомленні.

Дії 36-річного киянина кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 КК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялось, вранці 25 січня 2020 року по спецлінії “102” надійшов анонімний дзвінок про підготовку вибуху на станції метро “Хрещатик” КП “Київський метрополітен”.

З метою перевірки цього повідомлення правоохоронці евакуювали близько 150 пасажирів та працівників метрополітену. Під час огляду станції метро вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено.