Київ в очікуванні великого снігу: з середи на вулиці виведуть техніку
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
"КК "Київавтодор" готова до опадів, що синоптики прогнозують від середи до кінця тижня, найінтенсивніші опади очікуються у середу та четвер", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у середу, 29 січня, у столиці прогнозують сильні опади. Дощ із переходом у мокрий сніг; пориви вітру сягатимуть 12-15 м/с. Температура вдень до +3°C. Уночі +1°C. У четвер буде прохолодніше: до -1°C. Тож можливе утворення ожеледиці. Щоб не допустити ожеледі, дорожники оброблятимуть дороги і тротуари посипальними матеріалами.
Водіїв закликають бути обачними на дорогах.
Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.