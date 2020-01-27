Київ в очікуванні великого снігу: з середи на вулиці виведуть техніку

У "Київавтодорі" підготували 418 одиниць спецтехніки до опадів, які, за прогнозами синоптиків, триватимуть від середи до кінця тижня.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"КК "Київавтодор" готова до опадів, що синоптики прогнозують від середи до кінця тижня, найінтенсивніші опади очікуються у середу та четвер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у середу, 29 січня, у столиці прогнозують сильні опади. Дощ із переходом у мокрий сніг; пориви вітру сягатимуть 12-15 м/с. Температура вдень до +3°C. Уночі +1°C. У четвер буде прохолодніше: до -1°C. Тож можливе утворення ожеледиці. Щоб не допустити ожеледі, дорожники оброблятимуть дороги і тротуари посипальними матеріалами.

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Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.