Київ бореться зі снігом і готується до погіршення погоди
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Укрінформ
Наразі на дорогах столиці працює 163 одиниці снігоприбиральної техніки.
Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».
«Враховуючи прогноз синоптиків, уночі на дорогах столиці чергувала 321 одиниця снігоприбиральної техніки. До роботи залучено 163 одиниці. Уже до 7-ї ранку було завершено основну роботу з обробки доріг протиожеледними засобами», – зазначив заступник генерального директора Київавтодору Валентин Осипов.
За його словами, також працює техніка і бригади ручного прибирання на тротуарах. Особлива увага приділяється сходам, адже комфорт і безпека пішоходів – у пріоритеті.
За прогнозом синоптиків, протягом дня також можливі опади. У Київавтодорі готові до погіршення погоди – підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки.