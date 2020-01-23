Київ бореться зі снігом і готується до погіршення погоди

Наразі на дорогах столиці працює 163 одиниці снігоприбиральної техніки.

Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

«Враховуючи прогноз синоптиків, уночі на дорогах столиці чергувала 321 одиниця снігоприбиральної техніки. До роботи залучено 163 одиниці. Уже до 7-ї ранку було завершено основну роботу з обробки доріг протиожеледними засобами», – зазначив заступник генерального директора Київавтодору Валентин Осипов.

За його словами, також працює техніка і бригади ручного прибирання на тротуарах. Особлива увага приділяється сходам, адже комфорт і безпека пішоходів – у пріоритеті.

За прогнозом синоптиків, протягом дня також можливі опади. У Київавтодорі готові до погіршення погоди – підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки.