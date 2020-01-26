У Гідропарку сталася стрілянина, є поранені

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у столичному Гідропарку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"У результаті двох чоловіків із дотиковими пораненнями доставлено до медичного закладу. Розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, близько другої години ночі до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля кафе у Гідропарку. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна та бригада медиків.

Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами розважального закладу та невідомими виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. У результаті чого незнайомець дістав зброю, зробив кілька пострілів і зник у невідомому напрямку.

Потерпілих – 26-річнних жителя Вінницької області та іноземця з травмами госпіталізували.

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З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на проведення експертизи.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб. У рамках об'єктивного розслідування правоохоронці опитали свідків та очевидців цього правопорушення, а також вивчають відео з камер спостереження.