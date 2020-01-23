Поліція спростовує стрілянину під час затримання водія на Позняках
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Укрінформ
Інформація про стрілянину, яка нібито сталася під час затримання водія на київських Позняках, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що на Позняках поліцейські зупинили водія автомобіля з іноземною реєстрацією за порушення правил дорожнього руху, а він у відповідь нібито почав стріляти... Інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що проводилася операція затримання двох підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення. При цьому зброя не застосовувалася.
Раніше на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook з'явилося відео, яке супроводжувалося інформацією, що у Києві на Позняках водій, якого зупинили за порушення ПДР, дістав пістолет і вистрілив.