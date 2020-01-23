Поліція спростовує стрілянину під час затримання водія на Позняках

Інформація про стрілянину, яка нібито сталася під час затримання водія на київських Позняках, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що на Позняках поліцейські зупинили водія автомобіля з іноземною реєстрацією за порушення правил дорожнього руху, а він у відповідь нібито почав стріляти... Інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що проводилася операція затримання двох підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення. При цьому зброя не застосовувалася.

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Раніше на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook з'явилося відео, яке супроводжувалося інформацією, що у Києві на Позняках водій, якого зупинили за порушення ПДР, дістав пістолет і вистрілив.