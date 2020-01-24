Київ визначив лікарню, куди доправлятимуть пасажирів літаків з підозрою на коронавірус
Про це на брифінгу за підсумками міжсекторальної наради стосовно заходів профілактики поширення коронавірусу, сказав в.о.гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За пів години до того як буде приземлення... є інформування в рамках аеропорту по ситуації на борту... Для повітряних суден є документ, який передбачений міжнародними медико-санітарними правилами, — повітряна декларація... Туди вносяться всі скарги які надходили протягом польоту... Після того лікар епідеміолог отримав цю інформацію, він заходить і проводить перемовини з бортпровідниками, опитуючи при необхідності осіб у яких є підозра на захворювання або є певні скарги. Якщо є необхідність у наданні медичної допомоги, буде залучатися або медична служба аеропорту, або викликатися швидка медична допомога, яка госпіталізує хворого до конкретного закладу охорони здоров’я.... Для міста Києва визначена лікарня - це Олександрівська клінічна лікарня”, - сказав Кузін.
Він також повідомив, що в санітарно-карантинних пунктах є певне спорядження для захисту лікарів під час евакуації хворого з борту літака.
За підозри на наявність захворювання в лікарні будуть проведені лабораторні аналізи на наявність стандартних гострих респіраторних інфекцій, і якщо результати не підтвердяться, ця проба буде надсилатися до ЦГЗ.
У випадку якщо ЦГЗ виключить всі можливі типи грипу, проба буде надсилатися до референс-лабораторії в Роттердамі або в Берліні. Референс-лабораторії визначать тип вірусу протягом 2-3 тижнів.
Також за певною методикою буде проводитися опитування контактних осіб.
Кузін наголосив, що в кожної області є відповідні тест-системи для виключення стандартного ГРВІ.
Як повідомляв Укрінформ, 24 січня Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювання коронавірусом.