Київ визначив лікарню, куди доправлятимуть пасажирів літаків з підозрою на коронавірус

Епідеміологи будуть оцінювати стан здоров’я пасажирів літаків, якщо будуть повідомлення про скарги на здоров’я під час польоту, за підозри хворих направлятимуть до Олександрівської лікарні в Києві.

Про це на брифінгу за підсумками міжсекторальної наради стосовно заходів профілактики поширення коронавірусу, сказав в.о.гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За пів години до того як буде приземлення... є інформування в рамках аеропорту по ситуації на борту... Для повітряних суден є документ, який передбачений міжнародними медико-санітарними правилами, — повітряна декларація... Туди вносяться всі скарги які надходили протягом польоту... Після того лікар епідеміолог отримав цю інформацію, він заходить і проводить перемовини з бортпровідниками, опитуючи при необхідності осіб у яких є підозра на захворювання або є певні скарги. Якщо є необхідність у наданні медичної допомоги, буде залучатися або медична служба аеропорту, або викликатися швидка медична допомога, яка госпіталізує хворого до конкретного закладу охорони здоров’я.... Для міста Києва визначена лікарня - це Олександрівська клінічна лікарня”, - сказав Кузін.

Він також повідомив, що в санітарно-карантинних пунктах є певне спорядження для захисту лікарів під час евакуації хворого з борту літака.

За підозри на наявність захворювання в лікарні будуть проведені лабораторні аналізи на наявність стандартних гострих респіраторних інфекцій, і якщо результати не підтвердяться, ця проба буде надсилатися до ЦГЗ.

У випадку якщо ЦГЗ виключить всі можливі типи грипу, проба буде надсилатися до референс-лабораторії в Роттердамі або в Берліні. Референс-лабораторії визначать тип вірусу протягом 2-3 тижнів.

Також за певною методикою буде проводитися опитування контактних осіб.

Кузін наголосив, що в кожної області є відповідні тест-системи для виключення стандартного ГРВІ.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювання коронавірусом.