Історичний будинок з "балконом Грушевського" не має статусу пам'ятки — КМДА

Історичний будинок на вулиці Софійській, 20/21, з балкона якого Михайло Грушевський проголосив незалежність УНР, не перебуває на обліку як пам'ятка або щойно виявлений об'єкт культурної спадщини.

Про це йдеться у відповіді Департаменту охорони культурної спадщини Київміськдержадміністрації на інформаційний запит Укрінформу.

“Станом на 1 січня 2020 року будинок на вулиці Софійській, 20/21 на обліку як пам'ятка або щойно виявлений об'єкт культурної спадщини не перебуває”, - йдеться у відповіді.

Наголошується, що Департамент здiйснює повноваження щодо державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві та дозвiльно-декларативних функцій стосовно об'єктiв незначного (CCl) та середнього (СС2) класу наслiдкiв відповідальності.

У документі підкреслюється, що Державна архітектурно-будівельна інспекція передала до Департаменту виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві замовнику будівництва ТОВ “Курдонер” дозвіл на виконання будівельних робіт з реконструкції будинку для розташування готельно-офісного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, торгівельного, соціально-побутового призначення, з підземними та наземними паркінгом на вулиці Софійській, 20/21 (літера А) на перетині з вулицею Володимирською від 22 грудня 2011 року.

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Водночас, Департамент не видавав та не реєстрував документів дозвільного та декларативного характеру, які б надавали право на виконання підготовчих і будівельних робіт, а також не приймав в експлуатацію об'єкт будівництва за зазначеною адресою.

Як повідомляв Укрінформ, будинок на розі Софійської та Володимирської вулиць, з балкона якого у 1918 році Михайло Грушевський оголосив про незалежність УНР та Акт злуки УНР і ЗУНР, нині перебуває в аварійному стані та не експлуатується.

Будівля була зведена у 1869-1870 роках. У 1994 році її внесли до списку пам'яток архітектури. Крім того, будинок розташований у буферній зоні Софії Київської, внесеної до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будинок звільнено від орендарів ще в 2005 році і відтоді не використовується.

У 2005 році на розгляд Київради було винесено проєкт реконструкції будівлі, що передбачав будівництво шестиповерхового офісного центру зі збереженням кутової частини будинку з балконом, з якого виступав Грушевський. Цей проєкт викликав протести, остаточне рішення так і не було прийнято.

Будинок обнесли маскувальною сіткою, а в 2011 році його позбавили охоронного статусу. Однак у 2015 році Київрада ввела мораторій на будівництво у буферній зоні Софії Київської.

У 2017 році будівлю на Софійській обнесли зеленим парканом, а також встановили будівельні риштовання. Крім того, було оприлюднено проєкт будівництва на цій ділянці 10-поверхового офісного будинку із підземним паркінгом.

Водночас, Київський міський голова Володимир Кличко у 2017 році пообіцяв не допустити руйнування будинку з "балконом Грушевського".

У лютому 2018 року на першому поверсі історичної будівлі сталася пожежа.