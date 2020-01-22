Є про що згадувати. Тільки не всім…

22 січня 1919 року – день Злуки, за рік до того тут же було проголошено незалежність УНР. А на фото – будинок, з балкону якого Грушевський її проголосив…

Власне, текст написаний заради цих промовистих фотографій. Вони зроблені в Києві на історичному розі Софійської та Володимирської вулиць. Тобто це Софійський майдан – без художніх образів та перебільшень – серце столиці та української історії. З балкону будинку, який вже не один рік прикрито рекламним банером, 22 січня 1918 року Михайло Грушевський зачитав IV Універсал Центральної Ради – проголосив нову державу – Українську Народну Республіку. У грудні 1918-го повз цей будинок з нинішнього Майдану Незалежності – на Софійський піднімалося українське військо – на парад: Директорія УНР повернула собі столицю.

22 січня 1919 року проголошено Акт злуки УНР і ЗУНР

А ще за місяць, 22 січня, тут було проголошено Акт злуки УНР і ЗУНР: після чотирьох століть роз’єднання та життя під різними імперіями український народ де-юре став одним цілим. Звісно, це не дві тисячі років, протягом яких євреї не полишали віри в повернення в Землю Обітовану, але 400 років – це теж дивовижний результат – друге місце у світі…

А тепер порівняйте те, про що прочитали в попередньому абзаці, з тим, що ви бачите на знімках. Тут будь-яке слово буде недоречне. Тож постоїмо мовчки…

Історичний будинок на розі вул. Володимирської та Софіївської у Києві, зйомка лютий 2018 р.

Звісно, час невблаганний, не жаліє нікого і нічого: будівлю, якій не менше півтораста років, треба підновлювати, укріплювати, реставрувати. А це все грошей вартує…Але ж цей будинок уже давно, не один рік стоїть пусткою в такому стані, сором’язливо прикритий, в першу чергу, від очей туристів. Перед іноземцями ми ще соромимося, перед собою – давно вже ні. Ви думаєте про цей будинок, від якого йде відлік незалежності України, не писали, не говорили, не нагадували різним владам? Та безліч разів! Відомо, що рішенням (100% небезкорисливим!) уже й не згадати якої чиновницької тварюки, після того як було зібрано з десяток «платних погоджень», цей будинок був переданий у приватну власність. Потім він, мабуть, неодноразово переходив з рук в руки. Не знаю, кому конкретно він належить зараз. Але схема, схоже, планувалася перевірена: будівля без опалення, залита до фундаменту водою приходить до стану, коли ремонт і відновлення уже неможливі. Тоді реліквію за одну ніч зносять – і от вам будмайданчик в такому(!) місці. Тут, якщо сучасний готель побудувати, то місця для «зірочок» на фронтоні не вистачить, а вже грошей від його експлуатації…

Історичний будинок на розі вулиць Володимирської та Софіївської в Києві

Власникам не зрозуміти, що якщо Київ не буде столицею незалежної України, якщо іржею забуття піде його історія, якщо зраджені будуть кров і подвиг, то уже ні до чого буде туристам «прекрасний вид» на Святу Софію, за півкілометра від «того самого Майдану». Але ці люди, схоже, не здатні й думати. А ми, ті хто ще здатний, що залишається робити нам? Єдине, що я знаю точно, це те, що не можна опускати руки. Доб’ємося. А добиватися багато чого треба, по всій Україні. Радянська імперія 70 років воювала з самою пам’яттю про УНР і вона багато в чому досягла своєї мети – викреслювалися імена, дати, замовчувалися події, знищувалися архіви. Це вже не кажучи про людей, що пам’ятали і які були викошені мільйонами в 20-30 роки і пізніше – теж. А потім – нічого, на жаль, дивного – покоління киян виросли, які не знають, що було тут, а хто проходив тут. 30 років уже минуло, як імперія здохла, а ми цього й досі не знаємо. Скільки в Києві змінилося мерів, серед яких, здається, жодного не було корінного киянина, але послідовної програми вивчення і збереження пам’яток історії в столиці так і не було розроблено.

У нинішньому Музеї літератури було Міністерство оборони УНР

Ви знаєте, наприклад, що було в будинку, де нині розміщений Національний музей літератури України на вул. Богдана Хмельницького? На фасаді є кілька меморіальних дошок, але про те, що в 1918 році тут працювало Міністерство оборони УНР (Народне секретарство називалося воно тоді), яким керував Симон Петлюра, – нічого нема. Колишній особняк Терещенка (навпроти Шевченківського парку), в якому нині – Національний музей «Київська картинна галерея». Багато киян пам’ятають, що в недавньому минулому це був Музей російського мистецтва, а от про те, що у 1918-му тут працювало МЗС УНР – багато хто знає? Пам’ятної дошки – так, немає.

У 1918-му тут працювало МЗС УНР

Нижче по бульвару Шевченка на розі з вул. Михайла Коцюбинського розвалюється покинутий будинок з мавританськими мотивами в архітектурі. Цей особняк теж належав сім’ї Терещенків – знаменитих підприємців та меценатів – і тут століття тому працювало міністерство шляхів сполучення – інфраструктури, по-нашому. Саме тут 13 листопада 1918 року було створено Директорію УНР на чолі з Петлюрою і тут було прийнято рішення про силове усунення гетьмана Скоропадського. Тобто реальна громадянська війна, якої не пережила тодішня незалежна Україна, починалася саме тут, 101 рік тому. Чому ж цей будинок розвалюється, чому тут не створено Музей тих трагічних але таких повчальних часів?

13 листопада 1918 року тут було створено Директорію УНР

…Досить, однак, ставити риторичні запитання. Все ясно, про все це сказано давно. Дуже багато в Україні втрачено, але залишається ще те, що конче необхідно зберегти.

Сергій Тихий, Київ

Independence Нall, Філадельфія

На фото, розміщеному останнім, – американський «відповідник» будинку, з якого починалася наша розмова. Це Independence Hall у Філадельфії. Тут у 1776 році було підписано Декларацію незалежності Сполучених Штатів Америки. Порівняйте…