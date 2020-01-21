У Києві прийшли з обшуками до мережі магазинів, що торгувала підробками

Київські правоохоронці проводять обшуки у 17 магазинах відомої торгівельної мережі через підозру у продажі фальсифікованих товарів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"У вівторок, 21 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва працівниками СУ ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста Києва та оперативного супроводження ГУ ДФС в м. Києві проводяться обшуки в мережі магазинів, розташованих на території столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

За версією слідства, через торгівельну мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.

Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася до України, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення до України з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України, наголошують у прокуратурі.

Слідчі дії тривають.

За даними Укрінформу, обшуки проводяться у мережі магазинів “Конфіскат”.

Фото: kyiv.gp.gov.ua