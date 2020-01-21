У Києві прийшли з обшуками до мережі магазинів, що торгувала підробками

У Києві прийшли з обшуками до мережі магазинів, що торгувала підробками

Укрінформ
Київські правоохоронці проводять обшуки у 17 магазинах відомої торгівельної мережі через підозру у продажі фальсифікованих товарів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"У вівторок, 21 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва працівниками СУ ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста Києва та оперативного супроводження ГУ ДФС в м. Києві проводяться обшуки в мережі магазинів, розташованих на території столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

За версією слідства, через торгівельну мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.

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Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася до України, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення до України з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України, наголошують у прокуратурі.

Слідчі дії тривають.

За даними Укрінформу, обшуки проводяться у мережі магазинів “Конфіскат”.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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