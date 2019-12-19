Фальсифікат, нітрати й кишкова паличка: що у Києві знайшли у продуктах

Перевірки харчових продуктів у Києві протягом 2019 року виявили непоодинокі випадки реалізації харчової продукції та сировини з перевищенням нітратів, фальсифікатами та мікробіологічним показникам, а також — заражених шкідливими мікроорганізмами.

Про це у ході пресконференції в Укрінформі повідомив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві Олег Рубан.

«Сім відсотків харчових продуктів не відповідають відповідним регламентам. <...>У цьому році Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів отримало понад 5 тисяч відповідних звернень громадян щодо недоброякісних продуктів харчування», - підкреслив очільник столичної Держпродспоживслужби.

За словами Рубана, протягом року ГУ ДПСС у м. Києві були проведені заходи державного контролю (нагляду), під час яких на дослідження відібрано 2 896 зразків харчових продуктів та проб змивів. Проведено 10162 дослідження за показниками безпечності в Державному науково-дослідному інституті.

Список продуктів, в яких виявляли фальсифікати та небезпечний для здоров’я вміст, очолили м’ясні та молочні вироби. Друге місце за кондитерськими виробами, третє — за алкоголем.

Пильну увагу було приділено безпечності харчових продуктів у закладах дошкільної та середньої освіти. З початку року у 248 з них було відібрано понад 1,5 тис. зразків харчових продуктів та сировини.

Інспектувалися такі заклади з відборами проб: дошкільні навчальні заклади - 145, школи - 3, ТОВ «ПОНТЕМ.УА» - 58, комунальні підприємства «Шкільне харчування» - 17, «Шкільне» – 8, «Шкільне харчування Оболонського р-ну» - 3, «Зеніт» – 4, «Школяр» – 2, «Школярик» – 1, «Школяр Шевченківського р-ну» - 1, «Промінь» – 1, «Гранат» -1.

За результатами лабораторних досліджень з відібраних зразків 115 ( або 7,64%) мали невідповідність за мікробіологічними та іншими показниками. При цьому кишкову паличку було знайдено у 74 пробах, стафілокок золотистий - у 20, лістерію - у 3, стерини –у 4, перевищення вмісту нітратів в овочах - у 6 пробах.

З початку року були встановлені невідповідності за стеринами у молочних продуктах:

маслі вершковому «Селянське 72,5%» (виробник - ТОВ «Компанія ГАЛАКСІ» з м. Сновськ Чернігівської обл.);

сирі кисломолочному 9,0 % виробника ФОП Матвієнко О.В. з м.Таращі Київської обл. (постачальник - ТОВ «Ірклія Нова»).

Встановлено невідповідності складу харчового продукту «Сосиски варені молочні вищого сорту» за ДСТУ 4436:2005, виробник -ТОВ «ВП Роганський м’ясокомбінат» (м. Харків). За даними Держпродспоживслужби, у зразках цих сосисок, відібраних у ТОВ «ПОНТЕМ.УА», було виявлено харчову добавку Е621 (глутамат натрію) в кількості 2470 мг/кг та ДНК сої гену (Lе1).

Лістерію виявлено у напівфабрикатах «Котлетне м'ясо свиняче», виробник - ТОВ «Миргородський м’ясокомбінат» Полтавської обл. Зразки також відібрано у ТОВ «ПОНТЕМ.УА».

Особливу увагу в Держпродспоживслужбі звернули на те що, у 16 зразках овочів було встановлено перевищення вмісту нітратів. До КП «Шкільне харчування Оболонського району» такі овочі постачав ТД «Фортеця», виробником овочів була ФГ «ЖУРАВУШКА» (с. Пухівка, Броварського р-ну Київської обл.). Постачальником овочів із перевищеннями нітратів до КП «Шкільне харчування» був виробник - ТОВ «АГРО ОВЕН» (смт. Магдалинівка Дніпропетровької обл.).

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Як наголосив очільник столичної Держпродспоживслужби, щодо кожного випадку невідповідності ГУ ДПСС в м. Києві ухвалює рішення про вилучення з продукції обігу та рішення про припинення виробництва небезпечних харчових продуктів.

Також, ГУ ДПСС в м. Києві направляє інформаційні листи до Антимонопольного комітету, Національної поліції та територіальних органів Держпродспоживслужби про випадки фальсифікації традиційних молочних продуктів. Виробників та органи ДПСС інформують також про виявлені показники щодо лістерії.