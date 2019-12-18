Фальсифіковане масло виявили у школах Сміли

У навчальних закладах м.Сміла під час планових перевірок зразків продукту - «Масла солодковершкового «Селянське» 72,5%, виявлено фальсифікат.

Про це повідомили у Смілянському міськрайонному управлінні Головного управління Держспоживслужби в Черкаській області, інформує пресслужба відомства.

"Масло за жирнокислотним складом не відповідає нормам (ISO 17678:2010), що є порушeнням ст. 32, 37 Закону України "Про основнi принципи та вимоги до бeзпeчностi та якостi харчових продуктiв", - зазначено в експертних висновках Регіональної державної лабораторії Держспоживслужби в Полтавській області, де проводили експертизу.

За результатами проведеного розслідування встановлено, що постачальник у навчальні заклади Сміли реалізовував фальсифікований продукт, який був придбаний на одному із гуртових ринків у Черкасах.

Згідно із маркуванням на упаковці продукт виготовив ФОП Мелешков В.В., м. Дунаївка Хмельницьої області. Утім, за інформацією Головного управління Держспоживслужби в Хмельницькій області такого підприємця у реєстрі немає.

Фахівці Головного управління Держспоживслужби в Черкаській області готують матеріали для передачі до правоохоронних органів.