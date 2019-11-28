Замість масла - спред: експерт назвав трьох виробників фальсифікату
Про це розповіла заступник голови ГО “Громадський контроль захисту прав споживачів” Ольга Котехова під час пресконференції “Вся правда про спред” в Укрінформі.
“Підприємства, які систематично випускають неякісну молочну продукцію. Що в минулому році вони фальсифікували свою продукцію, що в цьому році. Ми не знаємо, що там за жири і якої вони якості. Це “Новокаховський завод плавлених сирів”, “Богодухівський молзавод” та “Радомілк” (Житомирська область), невелике підприємство”, - сказала Котехова.
Вона зазначила, що всі зразки були закуплені на території міста Києва в супермаркетах, а також на ринках. Було відібрано 15 зразків спредів та сумішей, які досліджували в лабораторії Укрметртестстандарту.
“У минулому році в нас було 34 зразки спредів, а цього року менше - у нас на ринку все називається маслом. Основні порушення: введення в оману споживачів щодо масової частки молочного жиру. Були такі зразки, де було 1,7%, 3,1%, 5,5% молочного жиру замість 25%, як того вимагає нормативна документація і як вказано на маркуванні”, - наголосила експерт.
За її інформацією, у 2018 році не відповідали нормам щодо вмісту молочного жиру 32% перевірених зразків, у 2019 році такими виявилися 33% зразків.
“Щодо перевищення вмісту трансізомерів: у 2018 році таких зразків було 24%, у 2019 році - лише 1 зразок, і це незначне перевищення: за нормами у молочній продукції допускається 8%, Укрметртестстандарт виявив 10,4% (трансізомерів жирних кислот - ред.)”, - поінформувала представник ГО.
Котехова також розповіла, що про результати перевірки було повідомлено в Держспоживслужбу, торговельні мережі, в яких виявлено фальсифікат, а також самим виробникам фальсифікованих спредів. Наразі ні від торговельних мереж, ні від виробників відповіді на надану інформацію не надійшло, підсумувала експерт.
Спред - харчовий жировий продукт, що містить суміш рослинних та молочних жирів; може виготовлятись із наповнювачами. За нормативами, жирність спреду має бути від 50 до 85%, частка молочного жиру від загальної частки жиру у спреді має становити не менше 25%.