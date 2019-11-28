Замість масла - спред: експерт назвав трьох виробників фальсифікату

ПАТ "Новокаховський завод плавлених сирів", ТОВ "Богодухівський молзавод" та дочірнє підприємство “Радомілк" випускають недоброякісну молочну продукцію.

Про це розповіла заступник голови ГО “Громадський контроль захисту прав споживачів” Ольга Котехова під час пресконференції “Вся правда про спред” в Укрінформі.

“Підприємства, які систематично випускають неякісну молочну продукцію. Що в минулому році вони фальсифікували свою продукцію, що в цьому році. Ми не знаємо, що там за жири і якої вони якості. Це “Новокаховський завод плавлених сирів”, “Богодухівський молзавод” та “Радомілк” (Житомирська область), невелике підприємство”, - сказала Котехова.

Вона зазначила, що всі зразки були закуплені на території міста Києва в супермаркетах, а також на ринках. Було відібрано 15 зразків спредів та сумішей, які досліджували в лабораторії Укрметртестстандарту.

“У минулому році в нас було 34 зразки спредів, а цього року менше - у нас на ринку все називається маслом. Основні порушення: введення в оману споживачів щодо масової частки молочного жиру. Були такі зразки, де було 1,7%, 3,1%, 5,5% молочного жиру замість 25%, як того вимагає нормативна документація і як вказано на маркуванні”, - наголосила експерт.

За її інформацією, у 2018 році не відповідали нормам щодо вмісту молочного жиру 32% перевірених зразків, у 2019 році такими виявилися 33% зразків.

“Щодо перевищення вмісту трансізомерів: у 2018 році таких зразків було 24%, у 2019 році - лише 1 зразок, і це незначне перевищення: за нормами у молочній продукції допускається 8%, Укрметртестстандарт виявив 10,4% (трансізомерів жирних кислот - ред.)”, - поінформувала представник ГО.

Котехова також розповіла, що про результати перевірки було повідомлено в Держспоживслужбу, торговельні мережі, в яких виявлено фальсифікат, а також самим виробникам фальсифікованих спредів. Наразі ні від торговельних мереж, ні від виробників відповіді на надану інформацію не надійшло, підсумувала експерт.

Спред - харчовий жировий продукт, що містить суміш рослинних та молочних жирів; може виготовлятись із наповнювачами. За нормативами, жирність спреду має бути від 50 до 85%, частка молочного жиру від загальної частки жиру у спреді має становити не менше 25%.