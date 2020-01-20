Пам’ять захисників ДАПу вшанували у музеї Другої світової

Пам’ять захисників Донецького аеропорту вшанували 20 січня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, слова пошани і вдячності прозвучали і на адресу тих захисників ДАПу, які пережили ці події, чимало з них, зокрема бійців 3-го батальйону 80 аеромобільної бригади, у цей день прийшли до музею.

Вони згадали події кінця грудня 2014-го, а також трагічного початку 2015 року, коли 13 січня впала вежа летовища, а потім з руїн ДАПу виходили ті, хто вижили.

“Вам непросто було. Але ви зробили свою історію. Багато не повернулося ваших друзів, захисників нашої країни. Але ви всі винесли з честю страхіття цих 242-ох днів, тримаючи позиції, захищаючи Донецький аеропорт”, - наголосив, звертаючись до бійців, генеральний директор музею Іван Ковальчук.

Пам`ятна зустріч захисників Донецького аеропорту у Києві / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Він розповів, що музей впродовж 5-ти років проводить заходи на вшанування героїв і частина нинішньої експозиції “Український схід” розповідає про захисників ДАПУ.

Своїми спогадами поділилися оборонці Донецького аеропорту.

“30 грудня 2014 року я потрапив в аеропорт на вежу. І пробув там до 16 січня. 16 січня уночі мене вивезли. 15 січня впала вежа. Я там був усередині”, - згадував Ярослав Білоус, позивний “Патріот”, боєць 8-ої роти 3-го батальйону 80-ої аеромобільної бригади.

Він розповів, що це його відео після падіння вежі ДАПу показувало “Радіо Свобода” та інші телеканали.

“Десь на самій вишці постійно знаходилось чоловік 12-15. Три дні о 8-ій ранку зразу починали стріляти танки. Тільки по вишці. На третій день, десь приблизно о 10-ій вежа просто не витримала і впала на той бік, з якого стріляли... Тоді повитягали поранених, повідкопували з усіх завалів, і я зразу пішов знімати...” - сказав Білоус.

Колишній командир 8-ої десантної роти 3-го батальйону 80 аеромобільної бригади, капітан запасу Олександр Скиба розповів, що зі своїм підрозділом в ДАП потрапив 21 грудня 2014 року, вийшов з аеропорту 14 січня 2015-го, коли була планова ротація.

“На відміну від попередніх, ця ротація відбувалася, коли ми виходили з бою. Ми проривалися з боєм... Я цивільний, був мобілізований на військову службу. Як для цивільного це були нелюдські умови оборони в аеропорту, тому що це цілодобові бойові дії, мороз — мінус 30, води немає. Коли 14 січня я вийшов звідти, я вперше напився води”, - згадував Скиба.

А командир 3-го батальйону 80 аеромобільної бригади підполковник Валерій Курко наголосив, що 5 років — це не просто дата.

“Це не 21-ше, не 22-ге число. Тут сидять люди, які і 25-го, і 26-го січня залишали Донецький аеропорт. І навіть 27-го, коли останній солдат нашого батальйону залишив його... Головне - що ми виконали призначення, що за лінію розмежування, кордон Піски-Водяне і далі, нога окупанта і нашого ворога не пройшла”, - підкреслив він.

Курко подякував своїм бійцям і сказав, що пишається ними.

“Я пишаюся тим, що мав честь вами командувати. Дехто за поребриком каже, що “может повторить”, але я впевнений, що ми теж можемо повторити. Ми готові виконати будь-яке завдання, я не сумніваюся в цьому”, - сказав командир, і на цих словах вся зала в музеї - ветерани, волонтери, курсанти, ліцеїсти військового ліцею, школярі - встала.

Курко також зазначив, що не всі загиблі у цій війні, зокрема й захисники ДАПу, поховані.

“У нас є загальноукраїнська і батальйонна проблема — у нас не поховані гідно всі, хто має бути похований. І доки не буде похований останній солдат, війна ні в душах, ні в голові, ні в державі не закінчиться. І мирне життя в багатьох містах нашої держави не означає, що ми не знаходимося у стані війни”, - нагадав він.