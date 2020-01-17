Після новорічних свят на Софійській площі відновили рух

Столична влада зняла обмеження проїзду, які діяли під час новорічних святкувань біля Софійської площі.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

"Відсьогодні ми зняли обмеження проїзду, які діяли під час новорічних святкувань біля Софіївської площі. Дозволили рух правою смугою Володимирського проїзду в бік Михайлівської площі, а також на ділянці Володимирського проїзду від Малої Житомирської до Михайлівської", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Володимирський проїзд повністю відкритий.

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Як повідомлялось, новорічно-різдвяні святкування на Софійській та Контрактовій площах розпочалися 14 грудня.

У День святого Миколая, 19 грудня, на Софійській площі відбулося урочисте відкриття головної ялинки країни.