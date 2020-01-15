На Водохреща у Києві облаштували 16 локацій

19 січня християни відзначають одне з найвеличніших релігійних свят – Хрещення Господнє (Водохреще). Традиційно в цей день у Києві відбудуться освячення води та купання у водах Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00", - йдеться у повідомленні.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.

Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

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Як повідомляє КП "Плесо", цьогоріч для святкування Водохреща в межах Києва облаштовано 16 локацій. На кожній із них 19 січня чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти (з 9:00-18:00).

Так, купатися можна у чотирьох районах столиці, а саме:

Дніпровський район:

- пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку);

- пляж «Венеція» (острів Долобецький);

- пляж «Передмістна Слобідка» (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);

- пляж «Тельбін» (проспект Павла Тичини);

- пляж «Райдужний» (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);

- пляж «Веселка» (вул. Микільсько-Слобідська);

- пляж «Центральний» (Труханів острів).

Оболонський район:

- пляж «Вербний» (оз. Вербне, вул. Приозерна);

- місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);

- Наталка 2 (вул. Оболонська Набережна);

- пляж «Пуща-Водиця» (ставок Горащиха, 7 лінія);

Деснянський район:

- зона відпочинку «Троєщина» (вул. Оноре де Бальзака).

Голосіївський район:

- пляж «Галерна» (вул. Набережно-Корчуватська).

Місця, популярні серед громадян, на яких КП «Плесо» допомагає в безпечному проведенні заходу

- Х-Park (парк Муромець);

- озеро Йорданське (просп. Степана Бандери).