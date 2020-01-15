На Водохреща у Києві облаштували 16 локацій
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00", - йдеться у повідомленні.
Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.
У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.
Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.
Як повідомляє КП "Плесо", цьогоріч для святкування Водохреща в межах Києва облаштовано 16 локацій. На кожній із них 19 січня чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти (з 9:00-18:00).
Так, купатися можна у чотирьох районах столиці, а саме:
Дніпровський район:
- пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку);
- пляж «Венеція» (острів Долобецький);
- пляж «Передмістна Слобідка» (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
- пляж «Тельбін» (проспект Павла Тичини);
- пляж «Райдужний» (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
- пляж «Веселка» (вул. Микільсько-Слобідська);
- пляж «Центральний» (Труханів острів).
Оболонський район:
- пляж «Вербний» (оз. Вербне, вул. Приозерна);
- місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);
- Наталка 2 (вул. Оболонська Набережна);
- пляж «Пуща-Водиця» (ставок Горащиха, 7 лінія);
Деснянський район:
- зона відпочинку «Троєщина» (вул. Оноре де Бальзака).
Голосіївський район:
- пляж «Галерна» (вул. Набережно-Корчуватська).
Місця, популярні серед громадян, на яких КП «Плесо» допомагає в безпечному проведенні заходу
- Х-Park (парк Муромець);
- озеро Йорданське (просп. Степана Бандери).