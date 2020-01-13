У Києві закривається новорічне містечко на Софійській площі
Укрінформ
У Києві на Софійській площі припиняє свою роботу новорічне містечко.
Про це повідомляють організатори новорічних святкувань Folk Ukraine у Facebook.
"Сьогодні наше святкове містечко на Софії закривається. Дякуємо кожному, хто був з нами, хто підспівував на концертах, хто танцював та робив такі неймовірні фото", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Контрактовій площі усі святкові локації працюватимуть до 19 січня (Водохреща).
Як повідомлялось, новорічно-різдвяні святкування на Софійській та Контрактовій площах розпочалися 14 грудня.
У День святого Миколая, 19 грудня, на Софійській площі відбулося урочисте відкриття головної ялинки країни.