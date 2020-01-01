Новий рік на Софійській площі Києва зустріли понад 100 тисяч людей
Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, на Контрактову площу у новорічну ніч прийшли понад 40 тисяч людей.
Новий рік у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
“Всього в цьому році програма новорічних і різдвяних свят в Києві містить 15 тематичних подій, у межах яких відбувається не менше 100 різних заходів. Крім того, протягом святкового періоду в районах міста заплановано понад 250 тематичних заходів”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що новорічна ніч у столиці пройшла спокійно. Так, протягом ночі до рятувальників не надійшло жодного виклику щодо надзвичайних ситуацій.
За інформацією Департаменту охорони здоров'я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернення не надходили.