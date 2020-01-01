Новий рік на Софійській площі Києва зустріли понад 100 тисяч людей

Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали новий 2020 рік на Софійській площі столиці, де відбувся концерт за участю популярних українських виконавців.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, на Контрактову площу у новорічну ніч прийшли понад 40 тисяч людей.

Новий рік у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

“Всього в цьому році програма новорічних і різдвяних свят в Києві містить 15 тематичних подій, у межах яких відбувається не менше 100 різних заходів. Крім того, протягом святкового періоду в районах міста заплановано понад 250 тематичних заходів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новорічна ніч у столиці пройшла спокійно. Так, протягом ночі до рятувальників не надійшло жодного виклику щодо надзвичайних ситуацій.

За інформацією Департаменту охорони здоров'я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернення не надходили.