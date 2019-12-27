Новий рік у Києві: як транспорт змінить рух

У Києві 31 грудня та 1 січня заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"31 грудня та 1 січня заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рух заборонять: із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року; 1 січня – із 14:00 до 22:00.

У зв’язку із забороною руху дозволено проїзд транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

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За інформацією КП "Київпастранс", у новорічну ніч подовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Також на час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано зі змінами: тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Столичний метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше. Окрім того 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі. Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.