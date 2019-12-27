Рекорд трембітарів, груднева сакура і прип'ятська ялинка

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Микола М'якшиков

Цього тижня увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков відсвяткували Різдво Христове – за григоріанським календарем. Долучилися до святкових дійств і українці, які мали цього дня, 25 грудня, вихідний день. Так, у Дніпрі захід із нагоди святкування Різдва Христового мав назву "Звістка янгола" і відбувся на площі Героїв Майдану. Тут можна було почути найкращі всесвітньовідомі різдвяні пісні, позмагатися за різдвяний тур до Європи у конкурсі янгольських костюмів, зробити тематичні світлини.

Фото: Анатолій Сірик

Підготовка до зустрічі Нового року, попри майже весняну погоду за вікном, – у розпалі. Цьогоріч вона отримала й свої прем’єри: центром столиці пройшов перший Новорічний парад – на зразок таких тематичних дійств у Нью-Йорку, Лондоні, Римі. У київському Borjomi New Year Parade взяли участь близько п'яти сотень костюмованих персонажів.

Фото: Євген Любімов

А тим часом у Прип’яті вперше за 34 роки встановили новорічну ялинку. Дерево прикрасили старими годинниками, світлинами міста та його жителів. Свої фото на ялинку розвішували самі ж колишні прип’ятчани. Акція покликана привернути увагу до збереження Прип’яті та споруд й об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

Фото: Микола М’якшиков

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова станом на четвер, 26 грудня, перебували два пацієнти лікарні №9 міста Кам'янське, стан здоров’я яких погіршився після неякісного наркозу. Загалом такі симптоми виявили у 7 пацієнтів кам’янської лікарні, одна жінка померла. За словами головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка, діагноз – токсичний шок від невідомої речовини.

Фото: Олена Худякова

Справа Шеремета: Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у понеділок, 23 грудня. Під час судового засідання сторона захисту клопотала в суді про обрання Антоненку запобіжного заходу у вигляді поруки народних депутатів. Водночас прокурори просили суд залишити запобіжний захід без змін.

Фото: Євген Любімов

Також Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до убивства Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.

Фото: Юрій Рильчук

Рекорд тижня: в Івано-Франківську на території Палацу Потоцьких одночасно заграли 146 трембіт і карпатських рогів. Так встановили рекорд із наймасовішого трембітання.

Фото: В’ячеслав Мадівський

Цей тиждень запам’ятається ще одним мистецьким рекордом: на трьох стінах 16-поверхового будинку в Олексіївському мікрорайоні Харкова відкрили найбільший в Україні мурал-триптих. За підрахунками професійних геодезистів, загальна площа мурала становить 1375,74 кв. м. Автори триптиха– група харківських художників. Вони зобразили п'ятьох маленьких китів і одного великого (косатку). Робота тривала три тижні. Раніше найбільший мурал був у Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Україна зустріла героїв зимової Дефлімпіади-2019 – спортсменів вітчизняної дефлімпійської збірної. На ХІХ зимових Дефлімпійських іграх, які завершилися в італійських альпійських містечках Мадезімо, К'явенна та Санта-Катерина-Вальфурва, українські спортсмени з вадами слуху завоювали 4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі, ставши другими за кількістю нагород і третіми – за "золотом".

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олексій Ковальов

Ванна з живою рибою на ялинковому ринку в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Євген Любімов

Оглядове колесо на території покинутого у зв'язку з аварією на ЧАЕС міста Прип'ять на Київщині.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасник змагань професійних лижників під час фестивалю Дабл Тріпл SnowFest у Києві.

Фото: Олексій Ковальов

Собаки лежать на пляжі вєгипетському Шарм-ель-Шейху.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Кішка на виставці Rolandus Union International Cat Show у Харкові.

Фото: Олександр Лапін

У Вінниці посеред зими зацвіли сакури.