Де та як відсвяткувати Новий рік 2020

Де та як відсвяткувати Новий рік 2020

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Укрінформ
Розповідаємо, де та як можно відсвяткувати Новий рік яскраво, драйвово та незабутньо!

Новий рік 2020 на Софії

Що цікавого: Пориньте у справжню новорічну казку – Folk Ukraine запрошує зустріти Новий рік у самісінькому серці столиці! Цьогоріч ви зануритеся у чарівний світ пригод Лускунчика та його королівств:

  • Королівство подарунків — ярмарок сувенірів та найкращих подарунків до свята.
  • Королівство смаку — лише найсмачніші страви та напої.
  • Королівство розваг — казкове місто для дітей. Нескінченні веселощі, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.
  • Королівство лайків — численні фотозони на Софійській площі та Володимирському проїзді.

Між королівствами курсуватиме казковий різдвяний експрес. Лише ним можна дістатися з одного королівства до іншого.

У новорічну ніч для тебе виступатимуть: Руслана, державний симфонічний оркестр «Kyiv Fantastic Orchestra», гурт «Мандри».

Коли: 14 грудня – 13 січня

Де: Софіївська Площа

Більше інформації: Facebook

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Новий рік 2020 на Подолі

Що цікавого: Цьогоріч тематикою свята стане опішнянська кераміка: затишне зимове містечко в етностилі, тематичні інсталяції та розваги. На вас чекають:

Різдвяний ярмарок зі смаколиками та сувенірами для всієї родини;

Стріт-арт ковзанка, гірка та традиційні розважальні заходи;

Колоритні арт-об’єкти в опішнянському стилі, світлові інсталяції та фотозони;

Резиденція Святого Миколая для наймолодших відвідувачів.

Коли: 14 грудня – 19 січня

Де: Контрактова площа

Більше інформації: Facebook

Новий рік у «Зимова Країна на ВДНГ»

Що цікавого: За допомогою музичної машини часу ми повернемося у минуле: заглянемо у запальні 80-ті, пригадаємо відчайдушні 90-ті та відірвемося під поп-відкриття 2000-х. За танцювальні ритми найголовнішої ночі року відповідатиме резидент NRJ Ukraine та один з кращих діджеїв України — DJ Саня Димов.

Окрім масштабної ретро-вечірки просто неба, яка розпочнеться після опівночі і триватиме до 04:00 ранку, на вас також чекають: розважальна програма з аніматорами, конкурси, розіграші, сюрпризи та подарунки, які точно викличуть у вас почуття ностальгії. А ще — романтична ковзанка просто неба, що сяє сотнями різнокольорових вогнів, шалені тюбінгові гірки та екстремальні атракціони – «Лавиця», «Центрифуга» й «Екстрим».

Коли: 31 грудня 22.00-04.00

Де: ВДНГ, 2 павільйон (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

ЙОЛЬ: Новорічне місто магії!

Що цікавого: Йоль – місто, де смакує новорічна магія. Відвідувачі міста магії Йоль зможуть:

  • пройти магічний ритуал на Капищі Сили та приворожити вдачу на Новий рік;
  • пройти магічний квест та здобути камінь Сили;
  • поворожити на вдачу;
  • активно відпочити та розважитись;
  • скуштувати магічні напої на вдачу, любов, багатство та здійснення мрій.
  • поласувати найсмачнішою ресторанною їжею на нашому фудкорті;
  • завітати до приймальні Святого Миколая.

Коли: 15 грудня - 20 січня 2020 року

Де: Парк ім. Т. Г. Шевченка

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Новорічна ніч у Древньому Києві

Що цікавого: На вас чекає яскрава святкова шоу-програма з подарунками та пригощаннями для абсолютно кожного, безкоштовним катанням на конях (до 23:00), солодкими подарунками для дітей та середньовічними настоянками для дорослих та феєрверком! Також чекайте на виступи виконавців зі всього світу - шоу двійників: Оля Полякова, Настя Каменських та Потап, Адріано Челентано, Тік, Дзідзьо, Бременські музиканти та інші.

Коли: 31 грудня з 20:00

Де: Київська область, Обухівський район, село Копачів

Скільки: 395 грн

Більше інформації: Facebook

Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Що цікавого: Китайська казка повертається до Києва! На вас чекають:

  • більш ніж 30 ілюмінаційних локацій
  • дитячі зони та резиденція Санта Клауса з подарунками
  • фуд-зона з китайськими ресторанами
  • ароматний глінтвейн
  • ярмарок сувенірів
  • тематичні майстер-класи
  • насичена розважальна програма та багато приємних сюрпризів.

Коли: 13 грудня - 2 лютого

Де: Нове Співоче поле (вул. Лаврська, 33)

Скільки: 200 грн

Більше інформації: Facebook

Новорічне шоу «Тисяча вогнів»

Що цікавого: Перше та головне новорічне музичне шоу України! Ви почуєте новорічний джаз та саундтреки, класику та різдвяні гімни, від «Let is snow» та «Jingle bells» до саундтреку з «Один вдома», від музики з балету «Лускунчик» до різдвяного гімн «Joy to the World», і звичайно ж український «Щедрик» Миколи Леонтовича та багато інших чарівних мелодій.

Коли: 28 грудня 20:00

Де: МЦКМ «Жовтневий Палац»

Скільки: від 250 грн

Більше інформації: Facebook

Різдвяний концерт від Київського Камерного Хору

Що цікавого: Цього святкового вечора Київський Камерний Хор дарує можливість всім охочим поринути у світ чарівної атмосфери різдвяної музики. Колектив виконає композиції кантати «Любові знак» відомого сучасного американського композитора Ларі Шеклі (Larry Shackley). Ці твори додадуть усім присутнім справжнього передноворічного настрою та казкової атмосфери, а завдяки колективу "Дзвіночки" та нашим юним учасникам інструментального ансамблю ми відчуємо ще більшу радість свята.

Коли: 28 грудня 17:00

Де: Храм на Подолі», вул. Лук’янівська 9/10а (м. Контрактова площа)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Новорiчна Нiч в Музеї Медицини

Що цікавого: 31 грудня ми святкуємо старт 2020 року в супер крутій локації - Музеї Медицини, який знаходиться в будівлі колишнього Анатомічного театру, побудованого в 1853 році. Саме тут відбувалися відомі всьому світу наукові відкриття, а молодий Михайло Булгаков провалив свій перший медичний екзамен. А через 167 років після заснування Театру ми будемо тут танцювати. Вас чекатимуть сети від європейської драмнбейс зірки L Plus та Анатолія Тапольського і його друзів.

Коли: 31 грудня 22:00-06:00

Де: Національний Музей Медицини (Вул.Богдана Хмельницького, 37)

Скільки: 699 грн

Більше інформації: Facebook

Вечірка Atlas New Year 2020

Що цікавого: У колі друзів та з найкращою музикою: зустрічай Новий рік на улюбленій локації! Три танцполи, запальні хіти та живий виступ гурту Антитіла!

Сети діджеїв, море коктейлів й виступи найкращих українських артистів — вривайся у 2020-й красиво. І не важливо, прийдеш ти у піжамі з кроликом чи у блискітках та паєтках: в Atlas’і ти завжди як вдома.

Коли: 31 грудня 22.00-06:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37-41)

Скільки: від 900 грн

Більше інформації: Facebook

Фестиваль-квест «Новорічні мандри»

Що цікавого: Вперше у Києві відбудеться фестиваль-квест «Новорічні Мандри» — де вас чекає казкова мандрівка крізь магічні світи! На вас чекають 2 поверхи та 2500 кв. м пригод — випробування, фантастичні герої, VR-розваги, вистави, ігри, різдвяні ворожіння, майстер-класи — та нагорода у Резиденції Діда Мороза.

Коли: 20 грудня – 7 січня 11:00

Де: Арт-простір Samskara (Львівська Площа, 8а)

Скільки: 300-500 грн

Більше інформації: Facebook

Піжамна Вечірка "Читання на подушках"

Що цікавого: Піжамна Вечірка - це відповідний дрескод, настільні ігри, літературні читання на подушках, солодощі, молоко, чай та ТАЄМНИЙ САНТА. Не забудьте про свою подругу/друга - подушку та смаколики для себе та сусіда поруч.

Коли: 30 грудня 14:00

Де: Бібліотека з питань мистецтв ім. М. Бажана (пр. Лобановського 3)

Скільки: Вхід вільний

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