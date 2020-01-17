Суд Києва заарештував кошти, які чиновники крали на будівництві метро

Суд Києва заарештував кошти, які чиновники крали на будівництві метро

Укрінформ
Печерський райсуд Києва 16 січня заарештував кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів з метою запобігання їх розкраданню.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Це (арешт коштів - ред.) зроблено в рамках кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва", - поінформували у відомстві.

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Зазначається, що надалі Офіс генпрокурора має намір звернутися до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

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