Суд Києва заарештував кошти, які чиновники крали на будівництві метро

Печерський райсуд Києва 16 січня заарештував кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів з метою запобігання їх розкраданню.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Це (арешт коштів - ред.) зроблено в рамках кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва", - поінформували у відомстві.

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Зазначається, що надалі Офіс генпрокурора має намір звернутися до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.