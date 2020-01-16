Аварія біля Ocean Plaza: створили комісію, яка приймає звернення від постраждалих
Про це повідомили у пресслужбі підприємства у Facebook.
"КП "Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію з розгляду звернень громадян з приводу завданої шкоди здоров’ю внаслідок пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича (поблизу ТРЦ "Ocean Plaza")", - йдеться у повідомленні.
Комісія працюватиме з 17 до 31 січня 2020 року за адресою: вул. Лютеранська, буд. 9/9, каб. 1 (код 077) в робочі дні:
- парні числа з 14:00 до 18:00 год (в п’ятницю до 17:00 год)
- непарні числа з 08:15 до 12:00 год.
Як повідомлялося, 13 січня у Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину вулиці, підтопила перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".
Рух транспорту вулицею Антоновича було перекрито.
До лікарень звернулося 11 людей з опіками, з яких п'ятеро були госпіталізовані.
Прокуратура Києва відкрила провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).