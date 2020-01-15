У Києві завершили ремонт на місці прориву труби біля Ocean Plaza

Аварійні бригади Київтеплоенерго сьогодні вранці завершили ремонтні роботи на місці пошкодження магістрального трубопроводу поблизу торгівельно-розважального центру Ocean Plaza.

Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

"О 4:15 ранку Київтеплоенерго завершило ліквідацію пошкодження трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що з моменту виявления пошкодження ввечері 13 січня три бригади Київтеплоенерго працювали цілобово.

"Було здійснено розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23м на проїжджій частині", - уточнили у компанії.

Зазначається, що прорив теплопроводу з витоком теплоносія на проїжджу частину стався через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель.

За інформацією Київтеплоенерго, відразу ж після виявлення пошкодження клієнтів було перепідключено до іншого теплоджерела – СТ-1. Вже завершено заповнення системи теплоносієм та переключення клієнтів на постійне джерело живлення ТЕЦ-5.

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Одночасно розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття Голосіївським ШЕУ.

Як повідомлялося, 13 січня у Голосіївському районі Києва по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину вулиці, підтопила перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

Рух транспорту вулицею Антоновича було перекрито.

До лікарень звернулося 11 потерпілих з опіками, з яких п'ятеро були госпіталізовані.

Прокуратура Києва відкрила провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).