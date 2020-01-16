Ocean Plaza відновлює роботу після прориву тепломережі

ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві, поблизу якого 13 січня ввечері прорвало тепломережу, відновлює роботу з 12:00 16 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ТРЦ у Facebook.

"Друзі, повідомляємо, що з 12:00 16 січня ТРЦ "Ocean Plaza" відновлює роботу. Перший та другий поверх працюють в звичайному режимі, деякі магазини та ресторани на 0 та -1 поверхах тимчасово закриті, просимо вибачити за незручності", - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ТРЦ "Ocean Plaza" був зачинений для відвідування 14 і 15 січня.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня у Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину вулиці, підтопила перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ "Ocean Plaza". Рух транспорту вулицею Антоновича було перекрито.

До лікарень звернулися 11 людей з опіками, з яких п'ятеро були госпіталізовані.

Прокуратура Києва відкрила провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

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Станом на ранок 16 січня у Києві завершено відновлення основи дороги й укладення двох шарів асфальту на місці прориву тепломережі, яке сталося 13 січня на вулиці Антоновича.

Фото: oceanplaza.com.ua