Біля затопленого Ocean Plaza поремонтували трубу й відновили рух

У Голосіївському районі Києва, де внаслідок прориву тепломережі гаряча вода підмила асфальтове покриття та затопила ТЦ Ocean Plaza, відремонтували трубу та відновили транспортний рух.

Про це повідомили в КМДА.

"На вулиці Антоновича відновили асфальтне покриття. Комунальна корпорація "Київавтодор" залучила до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітника. Транспортний рух вулицею відновлений", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 січня у Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину вулиці, підтопила перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

Рух транспорту вулицею Антоновича було перекрито.

До лікарень звернулося 11 потерпілих з опіками, з яких п'ятеро були госпіталізовані.

Прокуратура Києва відкрила провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).