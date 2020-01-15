Прорив біля Ocean Plaza: у Кличка створили комісію щодо компенсацій постраждалим

При Київській міській державній адміністрації створили комісію, яка займається питаннями компенсації постраждалим унаслідок прориву на тепломережі біля Ocean Plaza.

Про це під час брифінгу у середу повідомив начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пилипишин.

"Щодо постраждалих людей, які потрапили під дію гарячої води, то дійсно, на сьогодні комісія створена, і збирається інформація про те, в якому обсязі і яким чином можливо провести компенсацію цим людям. Я думаю, що після звернення цих людей до адміністрації буде прийматися рішення, яким чином компенсувати те, що потрібно", - сказав Пилипишин.

Раніше повідомлялось, що аварійні бригади Київтеплоенерго сьогодні вранці завершили ремонтні роботи на місці пошкодження магістрального трубопроводу поблизу торговельно-розважального центру “Ocean Plaza”.

Як повідомлялося, 13 січня у Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину вулиці, підтопила перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

Рух транспорту вулицею Антоновича було перекрито.

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До лікарень звернулося 11 потерпілих з опіками, з яких п'ятеро були госпіталізовані.

Прокуратура Києва відкрила провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).