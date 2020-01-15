Прорив біля Ocean Plaza: у Кличка створили комісію щодо компенсацій постраждалим

Прорив біля Ocean Plaza: у Кличка створили комісію щодо компенсацій постраждалим

Укрінформ
При Київській міській державній адміністрації створили комісію, яка займається питаннями компенсації постраждалим унаслідок прориву на тепломережі біля Ocean Plaza.

Про це під час брифінгу у середу повідомив начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пилипишин.

"Щодо постраждалих людей, які потрапили під дію гарячої води, то дійсно, на сьогодні комісія створена, і збирається інформація про те, в якому обсязі і яким чином можливо провести компенсацію цим людям. Я думаю, що після звернення цих людей до адміністрації буде прийматися рішення, яким чином компенсувати те, що потрібно", - сказав Пилипишин.

Раніше повідомлялось, що аварійні бригади Київтеплоенерго сьогодні вранці завершили ремонтні роботи на місці пошкодження магістрального трубопроводу поблизу торговельно-розважального центру “Ocean Plaza”.

Як повідомлялося, 13 січня у Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину вулиці, підтопила перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

Рух транспорту вулицею Антоновича було перекрито.

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До лікарень звернулося 11 потерпілих з опіками, з яких п'ятеро були госпіталізовані.

Прокуратура Києва відкрила провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

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