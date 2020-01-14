На столичній Шулявці прорвало трубу з окропом
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Укрінформ
У Києві на вулиці Нижньоключовій 14 січня прорвало трубу з гарячою водою.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія сталася біля житлового комплексу Campus.
"Біля ЖК Campus прорвало трубу з окропом", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 13 січня у Голосіївському районі столиці по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".
П'ятеро людей перебувають в опікових відділеннях київських лікарень.