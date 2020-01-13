У Києві викрили понад 50 іноземців, які порушували міграційне законодавство

У рамках відпрацювання дотримання вимог міграційного законодавства України іноземними громадянами та особами без громадянства поліцейські виявили 51 порушника.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва спільно з працівниками Полку особливого призначення № 1, Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області виявили ринки, де працювали нелегальні мігранти”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час відпрацювання виявлено 51 громадянина, які не мали відповідних документів, що підтверджують їх законне перебування на території України. Серед іноземців громадяни Азербайджану – 22, Таджикистану – 5, Узбекистану – 6, Туркменістану – 2, Грузії – 3, Алжиру – 1, Тунісу – 1, Лівії – 1, Молдови – 1.

За результатами перевірок, на 16 громадян інших держав складено протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо 9 громадян прийнято рішення про примусове повернення до країни походження, а стосовно семи осіб прийнято рішення про скорочення строку тимчасового перебування на території нашої держави.

Крім того, щодо 10 іноземних громадян прийнято рішення про переміщення їх до пункту тимчасового перебування іноземців у Чернігівській області.